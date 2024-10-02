Тедеев о том, что Дзюбы нет в заявке на «Зенит»: «Надо правильно подходить к здоровью каждого футболиста, им нужна какая-то пауза. Путь был безумно тяжелым, перелетали несколько раз»

Заур Тедеев объяснил отсутствие Артема Дзюбы в заявке на матч с «Зенитом».

«Акрон» играет с «Зенитом » (0:2, первый тайм) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

– Почему Дзюба не попал даже в заявку на матч?

– Помимо того, что мы уже сыграли достаточное количество матчей, усталость физическая и психологическая накапливается. И в этой ситуации мы должны правильно подходить к здоровью каждого футболиста.

Самым важным также являлось то, что путь, который мы преодолели в сторону Ростова‑на‑Дону, был безумно тяжелым, а путь, который мы преодолели из Ростова‑на‑Дону до Сант‑Петербурга, был еще тяжелее. Мы перелетали несколько раз.

В этой ситуации надо понимать, что те футболисты, которые принимали участие в матче, в какой‑то момент им нужна какая‑то пауза. Хотя бы ради их собственного здоровья. Мы решили так сделать, – сказал главный тренер «Акрона ».