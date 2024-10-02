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  • «Спартак» выиграл группу А Фонбет Кубка России. У московского и махачкалинского «Динамо» равенство по очкам перед последним туром, «Крылья Советов» вылетели
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«Спартак» выиграл группу А Фонбет Кубка России. У московского и махачкалинского «Динамо» равенство по очкам перед последним туром, «Крылья Советов» вылетели

«Спартак» вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России с первого места.

Команда Деяна Станковича набрала 12 очков в пяти турах и досрочно выиграла группу А.

Следом идут московское и махачкалинское «Динамо» – у обоих клубов по 8 баллов. Замыкают таблицу «Крылья Советов» с 2 очками – они вылетели из Кубка.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
logoДинамо Махачкала
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