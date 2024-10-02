«Спартак» выиграл группу А Фонбет Кубка России. У московского и махачкалинского «Динамо» равенство по очкам перед последним туром, «Крылья Советов» вылетели

«Спартак» вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России с первого места.

Команда Деяна Станковича набрала 12 очков в пяти турах и досрочно выиграла группу А.

Следом идут московское и махачкалинское «Динамо » – у обоих клубов по 8 баллов. Замыкают таблицу «Крылья Советов » с 2 очками – они вылетели из Кубка.