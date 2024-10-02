«Спартак» выиграл один матч в серии из трех дерби – у «Динамо» в Кубке. Дальше – «Ростов» Карпина
«Спартак» одержал первую победу за три матча.
Команда Деяна Станковича одолела «Динамо» (3:2) в Фонбет Кубке России.
Начиная с 22 сентября «Спартак» принял участие в трех дерби. Дважды он встретился с «Динамо» (ничья и победа), один раз – с «Локомотивом» (поражение).
5 октября красно-белые примут «Ростов», который тренирует Валерий Карпин.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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