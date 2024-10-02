«Динамо» после ошибки Бабича забило 2-й гол «Спартаку» в Кубке. Гагнидзе перехватил мяч после неточного паса Срджана, Карраскаль сделал голевую на Маухуба
Ошибка Срджана Бабича привела к голу «Динамо» в ворота «Спартака».
На 20-й минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России бело-голубые вышли вперед благодаря голу Эль-Мехди Маухуба.
Голевая атака бело-голубых началась с неточного паса Срджана Бабича с линии штрафной.
Лука Гагнидзе перехватил мяч на половине поля «Спартака» и отдал его Хорхе Карраскалю, сделавшему голевую передачу на Маухуба.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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