У Барко 6 голов и 3 ассиста в 12 матчах за «Спартак». Эсекиэль реализовал 5 пенальти
Эсекиэль Барко реализовал пятый пенальти в составе «Спартака».
Полузащитник точно пробил с одиннадцатиметровой отметки в игре с «Динамо» в Фонбет Кубке России.
Аргентинец впервые сыграл за красно-белых 28 июля. В 12 матчах в России у него 6 голов (5 с пенальти) и 3 результативных паса.
Подробно со статистикой Барко можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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