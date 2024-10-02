У Барко 6 голов и 3 ассиста в 12 матчах за «Спартак». Эсекиэль реализовал 5 пенальти

Эсекиэль Барко реализовал пятый пенальти в составе «Спартака».

Полузащитник точно пробил с одиннадцатиметровой отметки в игре с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

Аргентинец впервые сыграл за красно-белых 28 июля. В 12 матчах в России у него 6 голов (5 с пенальти) и 3 результативных паса.

Подробно со статистикой Барко можно ознакомиться здесь .