Директор «Ростова» о сезоне: «В нескольких матчах судьи повлияли на результат. Бывает, что играем равный матч, он может качнуться и туда, и сюда. Им надо быть очень аккуратными»

Алексей Рыскин считает, что арбитры повлияли на итог нескольких матчей «Ростова».

«Ростов» в гостевом матче 5-го группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России проиграл «Химкам». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, до 81‑й минуты ростовчане вели 2:0. «Химки » выиграли в серии пенальти со счетом 8:7. Главным арбитром матча был Евгений Буланов.

– Что скажете по судейству в матче с «Химками»?

– Было пару вопросов. Но не ключевые моменты.

– Какие цели у команды на сезон?

– У нас настрой сыграть ближайшую игру. Что из этого получится – посмотрим в конце сезона.

– Вы лично чего‑то ожидаете от команды?

– Я ожидаю, что у нас будут прогрессировать молодые футболисты, что мы будем показывать хороший футбол. У меня такие ожидания. Вы хотите, чтобы я вам сказал, что мы станем чемпионами?

– Как вам трансферная кампания «Ростова»?

– Не все получилось. Удовлетворительно.

– Могли подписать еще кого‑то?

– Да.

– Прошло 10 туров в РПЛ, групповая стадия Кубка почти завершена. Как оцените этот отрезок?

– У нас есть свои моменты по игре, но, когда в это вмешиваются судьи и влияют… Бывает, что играем равный матч, он может качнуться и туда, и сюда. Судьям надо быть очень аккуратными. Они, к сожалению, в нескольких матчах повлияли на результат. Честно говоря, это расстраивает.

А так, конечно, больше к себе вопросов, – сказал спортивный директор «Ростова ».

«Ростов» набрал 10 очков и занял второе место в группе B, команда досрочно вышла в плей‑офф Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате страны ростовчане находятся на восьмой строчке в таблице, набрав 12 очков за 10 туров.