Директор «Ростова» Рыскин о судействе в РПЛ: «Ощущение, что работа судей зависит от настроения, с которым они проснулись. Предпосылок для улучшения не вижу»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Матч ТВ Алексей Рыскин Павел Каманцев Футбол

Алексей Рыскин не верит, что судейство в Мир РПЛ изменится к лучшему.

Во вторник в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем и председателем ЭСК РФС Павлом Каманцевым.

«Я не могу понять, с чем связано то, что шестой тур РПЛ был ужасным в плане судейства, а в седьмом ни одного скандала, лишь несколько спорных моментов? Как это можно объяснить? Такое впечатление, что работа арбитров зависит от настроения, с которым они утром проснулись.

РФС предстоит очень серьезная работа. Вопросов огромное количество, но мы на них не влияем. Мы можем выплеснуть эмоции, наладить тренировочный процесс в команде, селекционную работу, а судейством пусть занимаются компетентные люди, которые приняли решения пригласить Мажича. Пусть налаживает.

Не вижу предпосылок для улучшения ситуации. Не будет скандалов – я буду только рад, но пока в это слабо верится. Проблему можно решить, если руководство осознает, что она есть. А по интервью Павла Каманцева есть только одна проблема – клубы много разговаривают и не сразу согласились поднять зарплату судьям по его просьбе. Если это единственная проблема в нашем судействе, то окей, пусть дальше занимаются», – сказал спортивный директор «Ростова».

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6 комментариев
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Так надо с утра судьям подгон организовать и они будут с хорошим настроением.
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Просыпается утром судья...скажем в Ростове, глядь, а тут поляна накрыта, девки голые пляшут....и всё, Ростов чемпион)))
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Вечером посылать ему девочек или мальчиков (в зависимости настоящий ли он судья) и с утра он будет в хорошем настроении =)
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Такое впечатление, что судят одни двоечники! Откуда их всех понабрали!? Карасёв тоже стал таким же дном, как и все, а был вроде когда-то вменяемым!!
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Ну они подгоняют судейство под заданный вариант. Поэтому каждый раз разные трактовки)
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Европейских судей штормит не меньше. Возможно, это дресс-код профессии.
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