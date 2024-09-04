Директор «Ростова» Рыскин о судействе в РПЛ: «Ощущение, что работа судей зависит от настроения, с которым они проснулись. Предпосылок для улучшения не вижу»

Алексей Рыскин не верит, что судейство в Мир РПЛ изменится к лучшему.

Во вторник в Москве состоялась встреча представителей клубов с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем и председателем ЭСК РФС Павлом Каманцевым.

«Я не могу понять, с чем связано то, что шестой тур РПЛ был ужасным в плане судейства, а в седьмом ни одного скандала, лишь несколько спорных моментов? Как это можно объяснить? Такое впечатление, что работа арбитров зависит от настроения, с которым они утром проснулись.

РФС предстоит очень серьезная работа. Вопросов огромное количество, но мы на них не влияем. Мы можем выплеснуть эмоции, наладить тренировочный процесс в команде, селекционную работу, а судейством пусть занимаются компетентные люди, которые приняли решения пригласить Мажича. Пусть налаживает.

Не вижу предпосылок для улучшения ситуации. Не будет скандалов – я буду только рад, но пока в это слабо верится. Проблему можно решить, если руководство осознает, что она есть. А по интервью Павла Каманцева есть только одна проблема – клубы много разговаривают и не сразу согласились поднять зарплату судьям по его просьбе. Если это единственная проблема в нашем судействе, то окей, пусть дальше занимаются», – сказал спортивный директор « ».