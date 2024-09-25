Мбаппе, Ямаль, Иньяки и Ло Чельсо номинированы на звание лучшего игрока сентября в Ла Лиге. Роке и Касадо претендуют на приз для футболистов до 23 лет
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге.
В сентябре на получение приза претендуют:
– Килиан Мбаппе, «Реал Мадрид» (3 матча, 4 гола, 1 ассист);
– Ламин Ямаль, «Барселона» (3 матча, 2 гола, 3 ассиста);
– Иньяки Уильямс, «Атлетик» (4 матча, 1 гол, 4 ассиста);
– Джовани Ло Чельсо, «Бетис» (3 матча, 3 гола);
– Карлос Висенте, «Алавес» (3 матча, 2 гола).
Среди игроков до 23 лет на звание лучшего номинированы: Марк Касадо («Барселона»), Витор Роке («Бетис»), Уго Альварес («Сельта»), Альберто Молейро («Лас-Пальмас») и Энзо Бойомо («Осасуна»).
Победители будут определены в результате голосования на официальном сайте Ла Лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Ла Лиги
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости