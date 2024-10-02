Эрик тен Хаг: «МЮ» способен справиться с проблемами, не вижу причин для паники. Главное – сохранять веру, иначе потеряешь все»
– Как вы считаете, какие проблемы вам необходимо решить?
– Самое важное – всегда сохранять веру в себя. Сохраняя веру, вы остаетесь в игре. Это самое важное, потому что, утратив веру, вы потеряете все.
– Игроки потеряли веру в себя? Уверенность и вера – это разные вещи?
– Для меня вера и уверенность в себе взаимосвязаны. Верить нужно всегда. Верить в себя и в товарищей по команде. Верить в свою команду и в план, которого вы придерживаетесь. Это именно то, что нужно команде перед матчем и во время игры. Нужно придерживаться этого всегда.
– Насколько велики проблемы, которые нужно решить?
– Ничто не дается просто так, но у меня нет причин паниковать, потому что мне и моим командам часто приходится сталкиваться с проблемами в течение сезона. Как команда, мы можем с этим справиться, и проблемы отдельных игроков также можно решить, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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