Тен Хаг про «МЮ»: «Если футболисты играют плохо, значит, я плохо выполнил работу. Нам нужно сражаться вместе, чтобы выбраться из этой ситуации»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос об ответственности за игру «Манчестер Юнайтед».

Команда находится на 13-й позиции в турнирной таблице АПЛ , набрав 7 очков в 6 матчах.

– Берете ли вы на себя ответственность за недачную игру команды?

– Если футболисты играют плохо, значит, я плохо выполнил свою работу, потому что они сыграли не так, как я от них ожидал.

Но мы по-прежнему двигаемся все вместе, и нам нужно стражаться вместе, чтобы выбраться из этой ситуации, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Эрик тен Хаг .