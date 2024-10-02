Тен Хаг про «МЮ»: «Если футболисты играют плохо, значит, я плохо выполнил работу. Нам нужно сражаться вместе, чтобы выбраться из этой ситуации»
Эрик тен Хаг ответил на вопрос об ответственности за игру «Манчестер Юнайтед».
Команда находится на 13-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков в 6 матчах.
– Берете ли вы на себя ответственность за недачную игру команды?
– Если футболисты играют плохо, значит, я плохо выполнил свою работу, потому что они сыграли не так, как я от них ожидал.
Но мы по-прежнему двигаемся все вместе, и нам нужно стражаться вместе, чтобы выбраться из этой ситуации, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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