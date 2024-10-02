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  • Тен Хаг о критике: «Нужно уметь справляться с ней и не делать из мухи слона. Когда ты тренируешь «МЮ», о тебе говорят гораздо больше, чем в любом другом клубе»
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Тен Хаг о критике: «Нужно уметь справляться с ней и не делать из мухи слона. Когда ты тренируешь «МЮ», о тебе говорят гораздо больше, чем в любом другом клубе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о критике.

– Вокруг «Манчестер Юнайтед» всегда много шума, и вы – голос и лицо, которые все видят. Как вы справляетесь с этим?

– Когда ты тренируешь «Манчестер Юнайтед», ты знаешь, что о тебе будут говорить гораздо больше, чем в любом другом клубе. Нужно уметь справляться с критикой, не делать из мухи слона и сосредоточиться на том, для чего тебя назначили назначили, – тренировать команду, пытаться добиваться от нее наилучших результатов.

Не нужно зацикливаться на негативных мнениях о тебе как о человеке. Это не помогает процессу. Я здесь для того, чтобы побеждать, поэтому я должен показать задавать команде направление, в котором мы хотим двигаться, – сказал тен Хаг.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
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