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  • «Батраков был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет ли вообще». Шабаров о хавбеке «Локо» 
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«Батраков был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет ли вообще». Шабаров о хавбеке «Локо» 

Иван Шабаров оценил прогресс 19-летнего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Алексея я знаю достаточно давно. Впервые его увидел, когда ему было лет 13-14. Он был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет вообще или нет. С такими данными это сложно было представить.

Надо отдать должное «Локомотиву»: они смогли не только протащить его по всей линейке возрастов, не потерять, но еще и выстроили правильную подготовку, не форсировали, потому что с такими ребятами надо очень аккуратно. Он позднего физического развития, мог не выдержать нагрузок, если бы они были одинаковые для всех. Респект клубу. 

Еще большую роль сыграло, что сегодня в «Локомотиве» Михаил Галактионов, который знает, как работать с молодежью, какие подходы использовать», — сказал главный тренер молодежной сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Батраков
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