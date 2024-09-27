«Батраков был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет ли вообще». Шабаров о хавбеке «Локо»
Иван Шабаров оценил прогресс 19-летнего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.
«Алексея я знаю достаточно давно. Впервые его увидел, когда ему было лет 13-14. Он был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет вообще или нет. С такими данными это сложно было представить.
Надо отдать должное «Локомотиву»: они смогли не только протащить его по всей линейке возрастов, не потерять, но еще и выстроили правильную подготовку, не форсировали, потому что с такими ребятами надо очень аккуратно. Он позднего физического развития, мог не выдержать нагрузок, если бы они были одинаковые для всех. Респект клубу.
Еще большую роль сыграло, что сегодня в «Локомотиве» Михаил Галактионов, который знает, как работать с молодежью, какие подходы использовать», — сказал главный тренер молодежной сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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