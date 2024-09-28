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  • Мареска назвал Палмера лучшим игроком АПЛ: «Но он простой и скромный парень – для меня это главное»
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Мареска назвал Палмера лучшим игроком АПЛ: «Но он простой и скромный парень – для меня это главное»

Энцо Мареска назвал Коула Палмера лучшим игроком АПЛ после 4 голов «Брайтону».

«Голы, голевые передачи, то, что он лучший игрок АПЛ, не меняют его как человека. Он простой парень, скромный, и для меня это важнее всего.

В современном футболе молодые игроки быстро меняются. Они забивают один гол и думают, что сразу... ну, вы знаете.

Коул забил много голов, сделал много голевых передач, он топ-футболист, но при этом не меняется, и это главное», – сказал главный тренер «Челси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoКоул Палмер
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