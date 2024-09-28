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  • Мареска хочет, чтобы все игроки «Челси» были на стадионе, даже если они не попадают в состав: «Нужно вести себя как команда. Всегда»
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Мареска хочет, чтобы все игроки «Челси» были на стадионе, даже если они не попадают в состав: «Нужно вести себя как команда. Всегда»

Энцо Мареска хочет, чтобы на стадионе были даже игроки, не проходящие в состав .

«Я хочу, чтобы все они были на стадионе. Те, кто в составе, должны быть там, те, кто не в составе, тоже должны быть там.

Вы должны вести себя как команда. Всегда», – сказал тренер «Челси».

Опубликовано: Sports
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
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