Мареска хочет, чтобы все игроки «Челси» были на стадионе, даже если они не попадают в состав: «Нужно вести себя как команда. Всегда»

Энцо Мареска хочет, чтобы на стадионе были даже игроки, не проходящие в состав .

«Я хочу, чтобы все они были на стадионе. Те, кто в составе, должны быть там, те, кто не в составе, тоже должны быть там.

Вы должны вести себя как команда. Всегда», – сказал тренер «Челси ».