Мареска о покере Палмера «Брайтону»: «Он мог забить и больше. Я всегда говорю, что нужно быть амбициозным и стремиться забивать больше»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Брайтоном».
Лондонский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 6-м туре АПЛ благодаря покеру Коула Палмера.
«Это была хорошая игра. Возможно, в какие-то моменты у нас были трудности, но я думаю, что такой игре команде тоже нужно было научиться.
Я предпочитаю больше владеть мячом! Но в начале игры у нас были небольшие трудности, мы отдали мяч соперникам, потому что они немного удивили нас тактически, но в целом мы были хороши.
Я знаю Коула Палмера много лет, он играл у меня в «Манчестер Сити» U23. Самое приятное, что он не изменился как человек.
Я сказал ему, что он забил четыре гола, но мог бы забить и больше. Я всегда говорю, что нужно быть амбициозным и стремиться забивать больше», – сказал Мареска.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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