«Челси» побеждает 4 матча подряд. Общий счет – 13:2

«Челси» продлил победную серию до 4 матчей.

Команда Энцо Марески на своем поле обыграла «Брайтон » (4:2) в 6-м туре АПЛ .

До этого «синие» победили «Борнмут» (1:0) и «Вест Хэм» (3:0) в чемпионате и «Барроу» (5:0) в Кубке лиги.

Серии предшествовала ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) в 3-м туре. Перед этим случилось последнее поражение лондонцев – от «Серветта» в матче плей-офф Лиги конференций (1:2) 29 августа.