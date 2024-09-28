«Челси» побеждает 4 матча подряд. Общий счет – 13:2
«Челси» продлил победную серию до 4 матчей.
Команда Энцо Марески на своем поле обыграла «Брайтон» (4:2) в 6-м туре АПЛ.
До этого «синие» победили «Борнмут» (1:0) и «Вест Хэм» (3:0) в чемпионате и «Барроу» (5:0) в Кубке лиги.
Серии предшествовала ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) в 3-м туре. Перед этим случилось последнее поражение лондонцев – от «Серветта» в матче плей-офф Лиги конференций (1:2) 29 августа.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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