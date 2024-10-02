Дмитрий Свищев высказался о поддержке Матвея Сафонова во Франции.

Французский клуб проиграл «Арсеналу » (0:2) во втором туре Лиги чемпионов. Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма пропустил оба мяча в первом тайме.

«Макрон сделал все, чтобы разрушить наши добрые отношения с французским народом. Но это сделать не удастся.

И хорошее подтверждение этому, мнение болельщиков, которые основаны не на политических требованиях, а на жизненных взаимоотношениях людей между собой.

Поэтому мы благодарны нашим друзьям из Франции и гордимся нашим футболистом. Вообще там традиционно хорошо относятся к России.

Обычный француз – друг нашей страны. И мы должны поддерживать и развивать эти добрые отношения благодаря спорту в том числе», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев .