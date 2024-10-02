Депутат Свищев о призыве выпустить Сафонова вместо Доннаруммы: «Обычный француз – друг России. Макрон сделал все, чтобы разрушить наши добрые отношения»
Дмитрий Свищев высказался о поддержке Матвея Сафонова во Франции.
Французский клуб проиграл «Арсеналу» (0:2) во втором туре Лиги чемпионов. Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма пропустил оба мяча в первом тайме.
«Макрон сделал все, чтобы разрушить наши добрые отношения с французским народом. Но это сделать не удастся.
И хорошее подтверждение этому, мнение болельщиков, которые основаны не на политических требованиях, а на жизненных взаимоотношениях людей между собой.
Поэтому мы благодарны нашим друзьям из Франции и гордимся нашим футболистом. Вообще там традиционно хорошо относятся к России.
Обычный француз – друг нашей страны. И мы должны поддерживать и развивать эти добрые отношения благодаря спорту в том числе», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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