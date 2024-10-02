Виталий Кафанов: «Матч Доннаруммы с «Арсеналом» упрозил позицию Сафонова в «ПСЖ». Ошибки Джанлуиджи привели к поражению – конкуренция складывается в пользу Матвея»
Виталий Кафанов считает, что позиции Матвея Сафонова упрочились в «ПСЖ».
Французский клуб проиграл «Арсеналу» (0:2) во втором туре Лиги чемпионов. Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма пропустил оба мяча в первом тайме.
«Намечается такой процесс конкуренции, который складывается в пользу Матвея.
Вчерашний матч Доннаруммы был неудачным. Он упрочил позицию Матвея в «ПСЖ», но одна игра пока еще ничего не дает.
Если сравнивать игру вратарей за отрезок из последних четырех матчей, то Матвей сыграл в своих играх без ошибок, а ошибки Доннаруммы привели к поражению «ПСЖ», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
😨 Доннарумма ужасно вернулся. Два удара в створ, две ошибки – два гола
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости