Виталий Кафанов: «Матч Доннаруммы с «Арсеналом» упрозил позицию Сафонова в «ПСЖ». Ошибки Джанлуиджи привели к поражению – конкуренция складывается в пользу Матвея»

Виталий Кафанов считает, что позиции Матвея Сафонова упрочились в «ПСЖ».

Французский клуб проиграл «Арсеналу » (0:2) во втором туре Лиги чемпионов . Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма пропустил оба мяча в первом тайме.

«Намечается такой процесс конкуренции, который складывается в пользу Матвея.

Вчерашний матч Доннаруммы был неудачным. Он упрочил позицию Матвея в «ПСЖ», но одна игра пока еще ничего не дает.

Если сравнивать игру вратарей за отрезок из последних четырех матчей, то Матвей сыграл в своих играх без ошибок, а ошибки Доннаруммы привели к поражению «ПСЖ », – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

😨 Доннарумма ужасно вернулся. Два удара в створ, две ошибки – два гола