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Энрике отказался объяснять журналисту тактику на матч с «Арсеналом»: «Вы не поймете. Нужно попытаться многое исправить»

Луис Энрике отказался объяснять свою тактику на матч с «Арсеналом».

«ПСЖ» потерпел поражение со счетом 0:2 во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. После финального свистка журналист Canal+ попросил тренера парижан объяснить выбор тактики на эту игру. 

«Я не буду объяснять вам тактику, потому что вы, вероятно, не поймете. Нужно попытаться исправить многие вещи, которые мы должны делать как команда, но я ни в коем случае не собираюсь ничего объяснять», – сказал Энрике

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoЛуис Энрике
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