«Арсенал» напрочь обезвредил «ПСЖ». План Энрике без Дембеле – подарок

Экспресс-разбор Лукомского и Денисова.

2:0 – уверенная победа «Арсенала» над «ПСЖ». Как именно это было?

Микель Артета выпустил ожидаемый состав. Луис Энрике громыхнул перед матчем, исключив из заявки Усмана Дембеле из-за «невыполнения обязательств перед командой».

Его место занял 19-летний новичок Дезире Дуэ. Энрике продолжил мариновать Рандаля Коло-Муани, предпочел вариант с ложной девяткой – Ли Кан Ином.

«ПСЖ» сильно не хватало Дембеле

Этот матч показал, насколько Дембеле важен для «ПСЖ». Несмотря на плюшевые удары и часто плохие решения.

Во-первых, Дезире Дуэ – просто слишком сырой игрок для больших матчей. Он перспективный, позиционно универсальный (справа в атаке – непрофильное для него место), но недостаточно сильный, чтобы выходить сейчас в основе на «Арсенал». Правша на правом фланге вместо амбидекстра Дембеле – тоже другая специфика. Соперник прибил Дуэ физически, он был слишком медлительным и нерасторопным. Именно с проигранного стыка Дуэ «Арсенал» полетел забивать первый мяч.

Во-вторых, из-за отсутствия Дембеле потускнел Ашраф Хакими. Марокканец все равно выдал несколько фирменных ускорений, но это не то. Дембеле и Хакими – чит-код, едва ли не самая опасная фланговая связка в мире благодаря скоростным данным. Либо Дембеле притягивает двух-трех соперников, создавая свободное пространство для рывков Хакими, либо Ашраф утягивает соперников, упрощая Дембеле проход в штрафную на дриблинге.

В-третьих, уменьшается потенциал «ПСЖ» в быстрых выпадах и при переходах из защиты в атаку. «ПСЖ» почти не выходил из защиты по правому флангу.

Такой «ПСЖ» – подарок для «Арсенала»

Вот тепловая карта «ПСЖ» в первом тайме. Чужая треть? Не, не слышали.

Как так получилось? Две ключевые причины: разрушение связки Хакими-Дембеле справа и игра без нападающего . В конкретном рисунке эти ходы пошли во вред. Главная беда – тотальная нехватка открываний за спину. Результат: «Арсенал» контролировал атаки соперника, но даже не прижимался.

Структурно «ПСЖ» выстраивался как обычно: три центральных защитника, два игрока на краях и ротации в центре.

С таким наполнением парижанам не хватало динамики в середине поля. Все исполнители центральной зоны предпочитали получать мяч в ноги, а не на скорости. Прошить центр с Декланом Райсом и Томасом Парти комбинациями на маленьком участке поля – слишком трудная задача. А чтобы создать чуть больше пространства и заставить защиту «Арсенала» реагировать, нужны рывки.

Постоянным адресатом для передач за спину был только Барколя, но ему противодействовали два самых быстрых защитника «Арсенала» – Юрриен Тимбер и Вильям Салиба. «ПСЖ» никак не усложнил задачу для защиты «Арсенала».

Во втором тайме Тимбера заменили, Риккардо Калафьори переместился на правый фланг, а «Арсенал» с форой два мяча сел глубже – в классику пост-эдегорского периода.

По умению контролировать соперника в низком блоке команда Микеля Артеты сейчас одна из лучших. Наказать лондонцев в таком сценарии в разы труднее . Справедливости ради, после перерыва Луис Энрике предложил кое-какие идеи: хорошими не назовем, но интересными для разбора – вполне.

Не думайте, что «ПСЖ» заметно прибавил во втором тайме

Визуально картина игры изменилась: «ПСЖ» гораздо больше времени проводил на чужой половине, владение мячом выросло с 57% в первом тайме до 66% после перерыва, случался даже контрпрессинг, то есть прессинг после потерь в высоких позициях.

Но «ПСЖ» так и не напряг «Арсенал». В этом случае показателен xG – лишь 0,18 . Половина этого результата – удар Жоау Невеша в перекладину после углового. Еще вспоминается коварный дальний от Ли Кан Ина, но о нем и не вспомнили бы, если бы «ПСЖ» создал по-настоящему опасные моменты.

К сожалению, для команды почти с 70% владения у «ПСЖ» до сих пор мало инструментов, чтобы взламывать позиционную защиту. Многое зависит от производительности Хакими с Дембеле.

Энрике осознавал плачевность ситуации и изменил структуру позиционных атак по ходу второго тайма. Нуну Мендеш, обычно остающийся третьим центральным защитником при владении, теперь давал ширину слева – его профильное занятие. К Маркиньосу и Вильяну Пачо спускался полузащитник Невеш.

Это ничего не изменило, но потенциал Мендеша в более атакующей позиции очевиден – именно он неплохо пробил издали в первом тайме после стенки с Брэдли Барколя. Мендеш вынужден играть глубоко, чтобы Энрике сохранял оборонительный баланс. Возможно, он все-таки получит больше шансов проявить себя ближе к атаке.

Особенно если отстранение Дембеле продлится дольше, чем один матч.

Проблемы Доннаруммы на выходах – не новость

Джанлуиджи Доннарумма неудачно сыграл в обоих эпизодах, где «ПСЖ» пропустил . Сначала пошел прерывать кросс, но его опередил Кай Хавертц. Потом пропустил с коварного навеса Букайо Сака, превратившись в камень. Змеями горгоны Медузы можно считать игроков «Арсенала», блокирующих видимость Доннаруммы.

Выходить или не выходить – вопрос, регулярно заставляющий его страдать.

Он был одним из лучших вратарей на линии в прошлом сезоне, но подачи в штрафную все равно смущали итальянца. Вспомните хотя бы первый матч «ПСЖ» – «Барселона» в четвертьфинале ЛЧ-2023/24, когда Доннарумма ужасно вылетел на прострел Ламина Ямаля, и Рафинья забивал в пустые ворота.

Доннарумма редко выходит прерывать кроссы – он среди 20% худших вратарей топ-лиг по этому показателю. Это не всегда означает, что вратарь плох на выходах. Некоторые чувствуют себя увереннее на линии. Доннарумма не только часто ошибается при редких выходах, он еще и ведет себя нервно, порой застревает в полупозиции, когда до конца так и не решил: стоит выдвинуться или остаться на линии.

Первый гол «Арсенала» – пик плюсов концепции с двумя ложными девятками

Идею «Арсенала» в последних матчах можно описать так: без чистого нападающего, но с двумя ложными девятками. Авангардную связку составляют Хавертц и Троссард. Первый мяч в ворота «ПСЖ» подчеркнул плюсы такого подхода.

Троссард прочитал прессинг соперника – и опустился на фланг, чтобы помочь в продвижении.

Хавертц без опеки, так как не находится в штрафной, а врывается туда по ходу эпизода.

Защитникам труднее реагировать, чем в моменте, когда оппонент всегда рядом. Ключ к созданию такой ситуации – движение свободных нападающих «Арсенала». Троссард использовал полномочия ложной девятки, чтобы продвинуть мяч. Хавертц по этой же причине ускользнул от опеки .

Разумеется, эти преимущества актуальны в конкретном типе эпизодов – когда соперник готов прессинговать, а не парковаться. Здесь они очень четко проявились – для учебника.

Роль Калафьори – ложный фулбек в квадрате

Появление Рикки Калафьори взбодрило левый фланг «Арсенала» в самый нужный момент. С ним резко похорошел Габриэл Мартинелли, а команда стала вариативнее. Роль итальянца интереснее, чем у других исполнителей, которых Артета выпускал слева в структуре «Арсенала».

Формально все по классике – 3+2, где левый защитник приходит в опорную зону.

В случае с Калафьори это лишь стартовая условность.

Он действовал динамично: был и левым защитником, и опорником, и десяткой в зависимости от ситуации.

Его позицию диктовал поиск пространства.

Сразу же вспомнилось, как Риккардо описывал футбол Тиаго Мотты: «Пароль футбола Мотты? Заполнение пространства. Философия такая: неважно, кто где располагается. Важно, чтобы все пространство было атаковано и использовано».

В «Болонье» Калафьори играл центрального защитника с полномочиями подключаться в атаку в любой момент. Сейчас стартовал слева, но по традиции искал и атаковал пространство. То есть диапазон его действий стал еще вариативнее.

Футбол Артеты в первой стадии более структурный – получилось интересное комбо. Один умный футболист с более свободным мышлением не вредит, а, наоборот, помогает. Учитывая стартовую позицию, еще шокирует соперника.

Во втором тайме Калафьори вынужденно переместился на правый фланг защиты, а «Арсенал» заметно меньше владел мячом. Инновации отошли на второй план, но в первом выглядело очень интригующе.

Стандарты Жовера! Снова!

Имя тренера «Арсенала» по стандартам Николя Жовера уже выучила вся Англия. После его прихода никто в АПЛ не забивает после угловых больше, чем «Арсенал». В последние недели особый ужас на соперников наводит комбинация с выводом Габриэла на удар.

В последнем туре «Лестер» даже пробовал приставить к бразильцу двух опекунов. Энрике сделал важный шаг, чтобы обезопасить команду – не допускал глупых угловых. За весь матч «Арсеналу» дали подать лишь однажды (ни разу в первом тайме). Но без гола со стандарта не обошлось.

«Арсенал» воспроизвел классику со скоплением игроков на дальней штанге при штрафном с угла поля.

Эта группа синхронно открылась к траектории подачи – и помешала Доннарумме справиться с направленным в створ мячом.

В конце первого тайма была еще одна интересная наработка – здесь отвлекающей группе удалось освободить Троссарда, который рванул из глубины, но подача оказалась чуть неточной.

В общем, отходить за чаем, когда «Арсенал» готовит штрафной или угловой – очень плохая идея. Их нужно разбирать по кадрам.

Сейчас есть все: хитрые заготовки, вера игроков в идею, множащийся страх соперников и кураж.

Доннарумма дал шанс Сафонову: из-за него проиграл «ПСЖ», «Дортмунд» размазал 7:1, «Сити» и «Барсе» тоже легко. Главное в ЛЧ

Фото: Gettyimages /Julian Finney