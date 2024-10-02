«Боруссия» повторила клубный рекорд, победив в ЛЧ с разницей в 6 голов
Никогда «Боруссия» не побеждала в Лиге чемпионов крупнее, чем сегодня.
Команда Нури Шахина разгромила «Селтик» со счетом 7:1.
Дортмундцы всего во второй раз победили в Лиге чемпионов или Кубке чемпионов с разницей в шесть мячей. Впервые это произошло в сезоне-2016/17 в игре против «Легии» (6:0).
Если брать в расчет все еврокубковые турниры, то более крупная победа была только в Кубке обладателей кубков в сезоне-1965/66 – над «Флорианой» (8:0).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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