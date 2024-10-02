3

«Боруссия» повторила клубный рекорд, победив в ЛЧ с разницей в 6 голов

Никогда «Боруссия» не побеждала в Лиге чемпионов крупнее, чем сегодня.

Команда Нури Шахина разгромила «Селтик» со счетом 7:1.

Дортмундцы всего во второй раз победили в Лиге чемпионов или Кубке чемпионов с разницей в шесть мячей. Впервые это произошло в сезоне-2016/17 в игре против «Легии» (6:0).

Если брать в расчет все еврокубковые турниры, то более крупная победа была только в Кубке обладателей кубков в сезоне-1965/66 – над «Флорианой» (8:0).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
logoБоруссия Дортмунд
logoНури Шахин
logoвысшая лига Шотландия
logoСелтик
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
рекорды
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. «Арсенал» победил «ПСЖ», «Байер» выиграл у «Милана», «Барса» разгромила «Янг Бойз», «Интер» – «Црвену Звезду», «Сити» – «Слован», «Боруссия» забила 7 голов «Селтику»
73124 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Селтик» – 7:1. Адейеми сделал хет-трик, Гирасси – дубль
1926 минут назад
Адейеми сделал хет-трик в 1-м тайме матча с «Селтиком». У вингера «Боруссии» 8 (5+3) очков в этом сезоне
4сегодня, 19:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Байер» обыграл «Милан» (1:0) благодаря голу Бонифасе. «Россонери» стартовали в ЛЧ с двух поражений
2922 минуты назад
«Барселона» выиграла 8 из 10 матчей при Флике и дважды проиграла
1324 минуты назад
У «Арсенала» 6 побед и 3 ничьих в этом сезоне. Команда Артеты не проигрывает 15 матчей – с апреля
1324 минуты назад
Лига чемпионов. «Арсенал» победил «ПСЖ», «Байер» выиграл у «Милана», «Барса» разгромила «Янг Бойз», «Интер» – «Црвену Звезду», «Сити» – «Слован», «Боруссия» забила 7 голов «Селтику»
73124 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Селтик» – 7:1. Адейеми сделал хет-трик, Гирасси – дубль
1926 минут назад
У «Ман Сити» 7 побед и 3 ничьих с начала сезона
229 минут назад
Холанд забил 42-й гол в ЛЧ – в 41-м матче
939 минут назад
Левандовски забил 50-й и 51-й голы в ЛЧ после 30 лет. Больше только у Роналду – 68
1751 минуту назад
Холанд забил 12 голов в 11 матчах за «Ман Сити» и Норвегию в этом сезоне
4сегодня, 20:17
У Левандовского 11 (9+2) очков в 10 матчах сезона. Форвард «Барсы» забил два мяча «Янг Бойз»
24сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» разгромила «Янг Бойз» – 5:0! Левандовски сделал дубль, у Рафиньи и Мартинеса по 1+1
17820 минут назад
«Интер» победил «Црвену Звезду» – 4:0. Лаутаро, Арнаутович и Чалханоглу забили, у Тареми 1+2
2221 минуту назад
Ривалдо о трио БМВ: «BBC из 2014-го все доказали, а нынешнему еще предстоит. Они на одном уровне, просто должны показать это на поле, вписать свои имена в историю»
724 минуты назад
«Арсенал» обыграл «ПСЖ» – 2:0! Хавертц и Сака забили, Сафонов остался в запасе
4725 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Слован» в гостях – 4:0! Холанд, Фоден, Гюндоган и Макати забили
629 минут назад
Компани о сравнениях с Тухелем: «Ни секунды об этом не думаю. Новый сезон – вот что имеет значение. У нас есть возможность вместе добиться чего-то нового»
230 минут назад
Фоден набрал первые очки в сезоне. У хавбека «Сити» 1+1 в матче со «Слованом»
136 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ньюкасл» одолел «Уимблдон» и сыграет с «Челси»
12836 минут назад
Наумов ставит на «Спартак» в матче с «Динамо»: «Красно-белые захотят реабилитироваться после поражения от «Локомотива» и выиграют – 3:1 или 2:1»
150 минут назад
Николич о 2:0 с «Пари НН»: «У ЦСКА все получилось как планировалось. Сухая победа важна для нас»
256 минут назад