Адейеми сделал хет-трик в 1-м тайме матча с «Селтиком». У вингера «Боруссии» 8 (5+3) очков в этом сезоне

Карим Адейеми сделал хет-трик в матче с «Селтиком».

«Боруссия» принимает шотландский клуб во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1, перерыв).

Карим Адейеми отличился на 11-й, 29-й и 42-й минутах. Также по голу с пенальти забили Эмре Джан и Серу Гирасси. За «Селтик» забил Дайдзен Маэда.

На счету Адейеми 5 голов и 3 результативные передачи в этом сезоне. Его статистика – здесь .