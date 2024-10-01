Адейеми сделал хет-трик в 1-м тайме матча с «Селтиком». У вингера «Боруссии» 8 (5+3) очков в этом сезоне
Карим Адейеми сделал хет-трик в матче с «Селтиком».
«Боруссия» принимает шотландский клуб во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1, перерыв).
Карим Адейеми отличился на 11-й, 29-й и 42-й минутах. Также по голу с пенальти забили Эмре Джан и Серу Гирасси. За «Селтик» забил Дайдзен Маэда.
На счету Адейеми 5 голов и 3 результативные передачи в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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