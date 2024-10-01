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  • «МЮ» позволил соперникам создать 23 голевых момента за 6 туров – лишь у одного клуба больше. По xG у своих ворот команда тен Хага в четверке худших в АПЛ
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«МЮ» позволил соперникам создать 23 голевых момента за 6 туров – лишь у одного клуба больше. По xG у своих ворот команда тен Хага в четверке худших в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» входит в число худших в АПЛ по оборонительным показателям.

Команда Эрика тен Хага за шесть туров позволила соперникам создать 23 явных голевых момента у своих ворот и по этому показателю занимает 19-е место среди участников турнира.

Ожидаемые голы в ворота «МЮ» – 11,04 (16-е место в лиге), ожидаемые голы в ворота «МЮ» после контратак – 1,69 (20-е место), xG при стандартных положениях – 2,58 (17-е место).

«Юнайтед» занимает 13-е место с 7 очками. Он пропустил 8 голов и забил 5.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Sky Sports
logoЭрик тен Хаг
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