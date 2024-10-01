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  • ЦСКА выиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Николича вышла на 1-е место в группе С Кубка России, проведя на игру больше «Краснодара»
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ЦСКА выиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Николича вышла на 1-е место в группе С Кубка России, проведя на игру больше «Краснодара»

ЦСКА одержал две сухие победы подряд.

Команда Марко Николича обыграла «Пари НН» (2:0) в Фонбет Кубке России.

В пяти турах армейцы набрали 11 очков и вышли на первое место в группе С. «Краснодар» отстает на два очка, имея игру в запасе. У «Ахмата» 6 баллов после 4 игр, «Пари НН» за пять туров набрал 1 очко и потерял шансы выйти в плей-офф.

ЦСКА начиная с 24 августа провел 8 матчей в чемпионате и Кубке России и выиграл 6 из них. Также были ничья с «Рубином» (1:1) и поражение от «Зенита» (0:1).

6 октября армейцы встретятся с «Динамо» в Мир РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАхмат
logoКраснодар
logoПари НН
logoМарко Николич
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