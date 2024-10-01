Заварзин о Станковиче: «Он не воспринимается игроками как Романцев, за которого костьми ложились. Это не та фигура, которая нужна «Спартаку» для чемпионства»
Юрий Заварзин сравнил Деяна Станковича с Олегом Романцевым.
«По прошедшей трети чемпионата я вижу, что Станкович не является тем человеком, за которого игроки будут биться, не пойдут шашку наголо. Не воспринимается он игроками так, как Романцев, за которого костьми ложились.
Многие думают, что он тоже человек временный. В «Спартаке» за последние 20 лет десятки тренеров сменились. Наверное, думают, и он тоже уйдет. Сейчас несколько игр пролетят – и сменят. Поэтому это не та фигура, которая нужна для чемпионства, – сказал бывший генеральный директор «Спартака».
После 10 туров красно-белые занимают 6-е место с 16 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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