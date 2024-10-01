Заварзин о Станковиче: «Он не воспринимается игроками как Романцев, за которого костьми ложились. Это не та фигура, которая нужна «Спартаку» для чемпионства»

Юрий Заварзин сравнил Деяна Станковича с Олегом Романцевым.

«По прошедшей трети чемпионата я вижу, что Станкович не является тем человеком, за которого игроки будут биться, не пойдут шашку наголо. Не воспринимается он игроками так, как Романцев , за которого костьми ложились.

Многие думают, что он тоже человек временный. В «Спартаке» за последние 20 лет десятки тренеров сменились. Наверное, думают, и он тоже уйдет. Сейчас несколько игр пролетят – и сменят. Поэтому это не та фигура, которая нужна для чемпионства, – сказал бывший генеральный директор «Спартака ».

После 10 туров красно-белые занимают 6-е место с 16 очками.