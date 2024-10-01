  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Заварзин о Станковиче: «Он не воспринимается игроками как Романцев, за которого костьми ложились. Это не та фигура, которая нужна «Спартаку» для чемпионства»
16

Заварзин о Станковиче: «Он не воспринимается игроками как Романцев, за которого костьми ложились. Это не та фигура, которая нужна «Спартаку» для чемпионства»

Юрий Заварзин сравнил Деяна Станковича с Олегом Романцевым.

«По прошедшей трети чемпионата я вижу, что Станкович не является тем человеком, за которого игроки будут биться, не пойдут шашку наголо. Не воспринимается он игроками так, как Романцев, за которого костьми ложились.

Многие думают, что он тоже человек временный. В «Спартаке» за последние 20 лет десятки тренеров сменились. Наверное, думают, и он тоже уйдет. Сейчас несколько игр пролетят – и сменят. Поэтому это не та фигура, которая нужна для чемпионства, – сказал бывший генеральный директор «Спартака».

После 10 туров красно-белые занимают 6-е место с 16 очками.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
logoСоветский спорт
Юрий Заварзин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Локомотива» скандировали нецензурные оскорбления в адрес «Спартака» на матче с «Оренбургом»
84сегодня, 17:22
Радимов о Николсоне: «Где его откопали-то? Человек еле ходит, нескладный какой-то, инородное тело. Барко, Угальде и Николсон – подумайте, кто лишний»
14сегодня, 16:38
Кержаков не считает «Спартак» претендентом на титул: «Зенит», «Краснодар», «Локо» и «Динамо» будут бороться за чемпионство»
8сегодня, 16:10
Личка о давлении на Тюкавина перед дерби со «Спартаком»: «Не могу себе представить, чтобы он чего‑то или кого‑то забоялся.Он хорошо готов в ментальном плане»
4сегодня, 15:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ЦСКА выиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Николича вышла на 1-е место в группе С Кубка России, проведя на игру больше «Краснодара»
5 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА обыграл «Пари НН» в гостях, «Локомотив» победил «Оренбург», «Рубин» проиграл «Факелу»
1205 минут назад
У Рафиньи 6 голов и 3 ассиста в 8 последних матчах за «Барселону»
6 минут назад
«УЕФА – мафия. Вам плевать на спорт, вас волнуют только деньги». Баннеры фанатов «Боруссии» на матче с «Селтиком» в ЛЧ
412 минут назадФото
У Левандовского 10 (8+2) очков в 10 матчах сезона. Форвард «Барсы» забил «Янг Бойз»
928 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» на чемпионство точно не будет претендовать, по составу он уступает «Зениту» и «Краснодару». С «Локо» Станкович проиграл сам себе». Булатов о красно-белых
1 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «Селтик». 3:1 – Адейеми сделал дубль. Онлайн-трансляция
815 минут назадLive
ЦСКА победил «Пари НН» в Кубке на выезде – 2:0. Бистрович и Глебов забили, Пьянич дебютировал
316 минут назад
«Барселона» – «Янг Бойз». 3:0 – у Рафиньи 1+1, Левандовски и Мартинес забили. Онлайн-трансляция
486 минут назадLive
«Арсенал» – «ПСЖ». 2:0 – Хавертц и Парти забили. Онлайн-трансляция
248 минут назадLive