Личка о давлении на Тюкавина перед дерби со «Спартаком»: «Не могу себе представить, чтобы он чего‑то или кого‑то забоялся.Он хорошо готов в ментальном плане»
Марцел Личка ответил на вопрос о давлении на Константина Тюкавина перед дерби.
– Впереди матч со «Спартаком». Скандал с Тюкавиным из‑за слов про Денисова будет на первом плане. Для Кости это хорошо? Или дополнительное давление?
– Тюка – один из игроков, который хорошо готов в ментальном плане, это не должно стать для него какой‑то проблемой. Честно скажу, не могу себе представить, чтобы он чего‑то или кого‑то забоялся.
Но есть второй вопрос: а вы уверены, что Тюкавин будет играть со «Спартаком»? – сказал главный тренер «Динамо».
Бело-голубые примут «Спартак» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Матч состоится завтра, 2 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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