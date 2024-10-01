Личка о давлении на Тюкавина перед дерби со «Спартаком»: «Не могу себе представить, чтобы он чего‑то или кого‑то забоялся.Он хорошо готов в ментальном плане»

Марцел Личка ответил на вопрос о давлении на Константина Тюкавина перед дерби.

– Впереди матч со «Спартаком». Скандал с Тюкавиным из‑за слов про Денисова будет на первом плане. Для Кости это хорошо? Или дополнительное давление?

– Тюка – один из игроков, который хорошо готов в ментальном плане, это не должно стать для него какой‑то проблемой. Честно скажу, не могу себе представить, чтобы он чего‑то или кого‑то забоялся.

Но есть второй вопрос: а вы уверены, что Тюкавин будет играть со «Спартаком»? – сказал главный тренер «Динамо».

Бело-голубые примут «Спартак» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Матч состоится завтра, 2 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.