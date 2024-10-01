Радимов о Николсоне: «Где его откопали-то? Человек еле ходит, нескладный какой-то, инородное тело. Барко, Угальде и Николсон – подумайте, кто лишний»

Владислав Радимов раскритиковал игру Шамара Николсона.

«Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче 10-го тура Мир РПЛ (1:3).

– Да, «Спартак » именно проиграл. Почему Станкович так сделал, сложная история. То есть он не хочет менять свою идею игры: мы всегда будем играть в этот футбол, чтобы футболисты мне верили. Ну окей, да, так может быть, но это было заранее самоубийство против такого «Локомотива», мне кажется, так сыграть.

– Вы поняли идею с выходом Николсона на острие?

– Очень удивился. Где его откопали-то? Человек закончил. Человек уже, по-моему, сам-то не хочет. Он куда-то ездил в аренду. Он еле ходит, на самом деле. Знаете, тут объективно впечатление такое, он как нескладный какой-то, он инородное тело в этой команде. Вот есть Барко , Угальде и Николсон. Сами подумайте, кто лишний в этой тройке, – заявил бывший полузащитник «Зенита».

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон вернулся в команду после аренды в «Клермоне», в составе которого забил 4 мяча в 28 матчах. За московский клуб с 2022 года Николсон сыграл 43 матча, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.