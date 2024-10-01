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«Локомотив» с 15 очками после 5 туров лидирует в группе В Кубка России. Общий счет – 15:4

«Локомотив» выиграл все пять матчей Фонбет Кубка России.

Команда Михаила Галактионова сегодня одолела «Оренбург» (2:1) и лидирует в группе В с 15 очками. Общий счет голов – 15:4.

«Ростов» и «Химки» сыграют завтра. У первого клуба 9 очков, у второго – 3. Замыкает таблицу «Оренбург», проигравший все матчи.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
logoЛокомотив
logoРостов
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoОренбург
logoМихаил Галактионов
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