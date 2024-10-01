«Локомотив» с 15 очками после 5 туров лидирует в группе В Кубка России. Общий счет – 15:4

«Локомотив» выиграл все пять матчей Фонбет Кубка России.

Команда Михаила Галактионова сегодня одолела «Оренбург» (2:1) и лидирует в группе В с 15 очками. Общий счет голов – 15:4.

«Ростов » и «Химки » сыграют завтра. У первого клуба 9 очков, у второго – 3. Замыкает таблицу «Оренбург », проигравший все матчи.