«Локомотив» с 15 очками после 5 туров лидирует в группе В Кубка России. Общий счет – 15:4
«Локомотив» выиграл все пять матчей Фонбет Кубка России.
Команда Михаила Галактионова сегодня одолела «Оренбург» (2:1) и лидирует в группе В с 15 очками. Общий счет голов – 15:4.
«Ростов» и «Химки» сыграют завтра. У первого клуба 9 очков, у второго – 3. Замыкает таблицу «Оренбург», проигравший все матчи.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости