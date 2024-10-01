«Азар не смог до конца проявить себя из-за травм, но в «Челси» он был фантастическим». Экс-тренер «Лилля» Пюэль об Эдене в «Реале»

Клод Пюэль заявил, что травмы помешали Эдену Азару преуспеть в «Реале».

– Когда вы впервые услышали об Азаре?

– Эдену было 16 лет, я привел его тренироваться с основным составом, и его талант был виден уже тогда.

– Что больше всего вас удивило, когда он дебютировал в 16 лет? Во Франции было не принято, чтобы настолько молодой игрок дебютировал в профессиональном футболе.

– Я видел, как Эден играл за «Лилль », когда ему было 14 лет. Я пришел посмотреть на своего сына, который играл центральным нападающим, а Эден играл позади него, раздавая ему отличные передачи и позволяя забивать много голов. Это был первый раз, когда он привлек мое внимание.

– Когда вы дали Азару дебютировать, думали ли вы, что он станет звездой? Или это было преждевременно?

– Я дал Азару дебютировать в товарищеском матче против «Брюгге». Он был невероятен, обводил четырех или пятерых игроков за раз, а затем отдавал передачу партнеру, которому оставалось только отправить мяч в ворота. У него была огромная футбольная зрелость, и он не испытывал давления в штрафной. Это отличительная черта великих игроков, у которых создается впечатление, что время для них останавливается, чтобы они могли принять правильное решение.

– Как вы думаете, чего не хватило Азару, чтобы добиться успеха в «Реале»?

– Эден так и не смог по-настоящему проявить себя, постоянные травмы не позволили ему этого сделать, но в «Челси », где его признали лучшим игроком Премьер-лиги, он был фантастическим, – сказал бывший тренер «Лилля», при котором Азар дебютировал во взрослом футболе.