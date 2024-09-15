Наингголан о Бельгии: «Слишком много примадонн, сборная напоминает «ПСЖ». Лукаку, Азар, де Брюйне, Куртуа – все хотели быть главными»
Раджа Наингголан посетовал на чрезмерный индивидуализм в сборной Бельгии.
«Я думаю, она похожа на «ПСЖ» со всеми этими явлениями. У нас были Лукаку, Азар, де Брюйне, Куртуа. Если объединить всех этих игроков, получается слишком много главных персонажей, слишком много примадонн.
Они все хотели быть главными, стать самым важным игроком, а так это не сработает», – заявил экс-игрок сборной Бельгии.
Ранее бельгийцы одолели Израиль (3:1) и уступили Франции (0:2) в матчах Лиги наций.
Де Брюйне после 0:2 от Франции: «Некоторые люди не выполняют свои задачи, я говорил об этом с командой в перерыве. Бельгия уже не так хороша, как в 2018-м – я признаю это, но другие вещи неприемлемы»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Footnews.be
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