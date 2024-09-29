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  • Холанд – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Лаутаро – 4-й, Хавертц – 9-й
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Холанд – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Лаутаро – 4-й, Хавертц – 9-й

Эрлинг Холанд возглавил список лучших форвардов мира по версии FourFourTwo.

Нападающий «Манчестер Сити» занял первую строчку в десятке сильнейших нападающих на данный момент.

В рейтинг вошли:

1. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

2. Килиан Мбаппе, «Реал Мадрид».

3. Харри Кейн, «Бавария».

4. Лаутаро Мартинес, «Интер».

5. Виктор Осимхен, «Галатасарай».

6. Александер Исак, «Ньюкасл».

7. Виктор Дьокереш, «Спортинг».

8. Олли Уоткинс, «Астон Вилла».

9. Кай Хавертц, «Арсенал».

10. Хулиан Альварес. «Атлетико».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoБавария
logoИнтер
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoНьюкасл
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoАрсенал
рейтинги
logoХарри Кейн
logoКилиан Мбаппе
logoОлли Уоткинс
logoВиктор Осимхен
logoАлександер Исак
logoЛаутаро Мартинес
logoКай Хавертц
logoЭрлинг Холанд
logoВиктор Дьокереш
logoХулиан Альварес
FourFourTwo
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