Холанд – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Лаутаро – 4-й, Хавертц – 9-й
Эрлинг Холанд возглавил список лучших форвардов мира по версии FourFourTwo.
Нападающий «Манчестер Сити» занял первую строчку в десятке сильнейших нападающих на данный момент.
В рейтинг вошли:
1. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
2. Килиан Мбаппе, «Реал Мадрид».
3. Харри Кейн, «Бавария».
4. Лаутаро Мартинес, «Интер».
5. Виктор Осимхен, «Галатасарай».
6. Александер Исак, «Ньюкасл».
7. Виктор Дьокереш, «Спортинг».
8. Олли Уоткинс, «Астон Вилла».
9. Кай Хавертц, «Арсенал».
10. Хулиан Альварес. «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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