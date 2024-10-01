Судья Мареска из-за угроз игроку лиги Кувейта снят с матча ПСВ – «Спортинг» и на месяц отстранен от игр Серии А
Судья Фабио Мареска попал в скандал и не будет работать на сегодняшнем матче ЛЧ.
УЕФА принял решение заменить арбитра игры Лиги чемпионов между ПСВ и «Спортингом». Это связано с тем, что итальянец на матче в Кувейте, как предполагается, угрожал одному из футболистов.
27 сентября, работая на матче «Аль-Кувейт» – «Аль-Араби» (2:0), Мареска вступил в конфликт с Халедом Аль-Муршедом из команды гостей. Одна версия гласит, что рефери сказал футболисту: «Еще увидимся». Эту фразу игрок воспринял как угрозу. Согласно другой версии, Мареска произнес: «Еще раз увидимся – я тебя убью».
В Кувейте Фабио, по всей видимости, ничего не угрожает, а вот в Италии было принято решение на ставить его на матчи Серии А как минимум один месяц.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
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