Судья Мареска из-за угроз игроку лиги Кувейта снят с матча ПСВ – «Спортинг» и на месяц отстранен от игр Серии А

Судья Фабио Мареска попал в скандал и не будет работать на сегодняшнем матче ЛЧ.

УЕФА принял решение заменить арбитра игры Лиги чемпионов между ПСВ и «Спортингом ». Это связано с тем, что итальянец на матче в Кувейте, как предполагается, угрожал одному из футболистов.

27 сентября, работая на матче «Аль-Кувейт » – «Аль-Араби » (2:0), Мареска вступил в конфликт с Халедом Аль-Муршедом из команды гостей. Одна версия гласит, что рефери сказал футболисту: «Еще увидимся». Эту фразу игрок воспринял как угрозу. Согласно другой версии, Мареска произнес: «Еще раз увидимся – я тебя убью».

В Кувейте Фабио, по всей видимости, ничего не угрожает, а вот в Италии было принято решение на ставить его на матчи Серии А как минимум один месяц.