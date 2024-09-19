Арбитр Тэйлор получил угрозы в соцсетях после матча «Челси» с «Борнмутом». Он не будет судить в поле в ближайшем туре, АПЛ начала расследование

АПЛ расследует нападки в адрес Энтони Тэйлора.

Арбитр получил оскорбления в социальных сетях после его работы на матче Премьер-лиги между «Челси » и «Борнмутом » в субботу (1:0), который побил рекорд по количеству показанных карточек – 14.

Некоторые из сообщений, как стало известно Daily Mail, содержали угрозы в адрес 45-летнего судьи и его семьи. Один из пользователей написал, что он «должен быть убит, и я не шучу», добавив: «Забейте этого ублюдка до смерти камнями». Другой написал: «Энтони Тэйлор , я найду твою семью».

Сообщения подобного рода направляются в Премьер-лигу через специальную систему. Каждый случай расследуется и затем предпринимаются юридические действия, если это необходимо.

Тэйлору была предложена поддержка от организации судейства PGMOL. Арбитр не будет судить матч в следующем туре, но дважды выступит в роли четвертого судьи – на матче «Саутгемптон» – «Ипсвич» в субботу и на игре «Брайтон» – «Ноттингем Форест» в воскресенье.