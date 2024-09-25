Болельщик заплатит судье 1500 евро за «пивной душ» в матче 3-го дивизиона Германии. Иск арбитра в размере 25 тысяч евро не был удовлетворен
Болельщик заплатит судье 1500 евро за «пивной душ» в 3-м дивизионе Германии.
В апреле 2023 года болельщик клуба третьего дивизиона «Цвиккау» выплеснул содержимое пивной кружки в лицо арбитру Николасу Винтеру, когда тот шел в раздевалку в перерыве матча против «Рот-Вайсс Эссен».
После этого судья отменил матч, а позже подал на фаната в суд.
По мнению суда, действия ответчика представляли собой посягательство на права личности. Он «значительно превысил» допустимые пределы свободы выражения мнения.
Требования истца составляли 25 000 евро в качестве компенсации морального ущерба. Суд постановил, что болельщик заплатит судье только 1500 евро, так как заявленная в иске сумма превышает требования в аналогичных случаях.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Bild
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