Болельщик заплатит судье 1500 евро за «пивной душ» в матче 3-го дивизиона Германии. Иск арбитра в размере 25 тысяч евро не был удовлетворен

Болельщик заплатит судье 1500 евро за «пивной душ» в 3-м дивизионе Германии.

В апреле 2023 года болельщик клуба третьего дивизиона «Цвиккау » выплеснул содержимое пивной кружки в лицо арбитру Николасу Винтеру , когда тот шел в раздевалку в перерыве матча против «Рот-Вайсс Эссен ».

После этого судья отменил матч, а позже подал на фаната в суд.

По мнению суда, действия ответчика представляли собой посягательство на права личности. Он «значительно превысил» допустимые пределы свободы выражения мнения.

Требования истца составляли 25 000 евро в качестве компенсации морального ущерба. Суд постановил, что болельщик заплатит судье только 1500 евро, так как заявленная в иске сумма превышает требования в аналогичных случаях.