Евгений Кафельников: «Я перестал смотреть российский футбол. А к теннису в России интерес всегда был, есть и будет»

Евгений Кафельников высказался о снижении интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%. Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Не знаю, насколько правдивы результаты опрос ВЦИОМ о снижении интереса к футболу. Кому-то интересно, кому-то – нет, но я не могу за всех отвечать.

Лично я перестал смотреть российский футбол. У меня пропал интерес его смотреть. Упал уровень? Мне просто стало не интересно, да.

Мне интересен теннис и точка. Я за другими видами спорта не слежу. И вот теннис в России очень интересен. На самом деле интерес к теннису всегда был, есть и будет», – сказал олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака » Кафельников .