Гусев о ВЦИОМ: «Нельзя слепо спрашивать людей и выдавать за истину – это популизм. Наш футбол развивается нормально, с удовольствием смотрю»

Виктор Гусев отреагировал на результаты опроса о популярности футбола в России.

Ранее ВЦИОМ провел опрос населения России, который показал, что «подавляющее большинство россиян в наши дни равнодушны к этой игре». По данным аналитического центра, 77 % граждан не интересен футбол, что на 34% больше, чем 19 лет назад.

«Чтобы проводить подобные социологические опросы, нужно учитывать большое количество факторов. Нужно спрашивать тех же людей, которых вы спрашивали в те годы, изменилось ли именно их мнение о футболе в 2024 году. И при этом учитывать как новые ситуации в жизни людей, которые не позволяют часто ходить на стадион, такие моменты, как улучшение телетрансляций.

Тут нельзя слепо спрашивать людей и выдавать результаты этих опросов за абсолютную истину. Иначе это превращается в популизм.

Опросы нужно всегда проводить объективно, брать одну и ту же группу людей, которых вы опрашивали ранее. И покажите всем, что эти люди раньше интересовались футболом, смотрели его, а сейчас либо редко смотрят, либо не смотрят его совсем. Тогда это будет показательно.

А если они когда-то там спросили одних, в другой год – других, а в 2024-м году еще кого-то, то это уже, как минимум, не научно. Учли ли все эти факторы во ВЦИОМ? Сомневаюсь.

Что вижу я? Среди моих друзей, знакомых, интерес не изменился. Да, нас отстранили от еврокубков, но этот бан поднимает интерес к нашему чемпионату.

Мне всегда казалось, что второе и третье место в чемпионате России – это важно. Даже в то время, когда они не дают право играть в Европе. Потому что это серебряные и бронзовые медали. Как человек, выросший в Советском Союзе, для меня в приоритете всегда были награды за эти места, а потом уже путевка в еврокубки.

Так что я не согласен с тем, что интерес упал. У меня нет возможности провести свой опрос. Но я этого не заметил. Меня это не тревожит. Считаю, что футбол в России развивается совершенно нормально. С удовольствием смотрю матчи РПЛ и Кубка России», – заявил комментатор Гусев.