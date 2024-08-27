Бартон не признал вину по делу о «злонамеренных сообщениях» об Алуко в суде в Ливерпуле. Новое судебное заседание состоится в мае 2025 года

Джоуи Бартон не признает вину по делу об оскорблениях экс-футболистки Эни Алуко.

Бывшего игрока «Манчестер Сити» обвиняют в «злонамеренных сообщениях» о бывшей футболистке , ныне работающей экспертом на ТВ – сообщалось, что предметом расследования стали твиты, опубликованные в период с 1 по 18 января. Бартон, комментируя вызов в суд, сравнил правовую систему Великобритании с «банановой республикой»: «В отношении собственных граждан за инакомыслие применяются юридические меры».

Дело экс-футболиста « » было рассмотрено в королевском суде Ливерпуля – Бартон явился на заседание, которое продлилось около 10 минут, и снова не признал свою вину.

Судья Эндрю Менари сообщил, что трехдневное судебное разбирательство начнется 19 мая следующего года. Он отпустил Бартона под залог с условием не упоминать Алуко в социальных сетях.

Напомним, ранее Алуко заявляла, что на фоне сексистских заявлений была вынуждена покинуть Великобританию, поскольку не ощущала себя в безопасности, а также обвинила экс-игрока «Манчестер Сити» в попытках «представить женщин и чернокожих неполноценными».