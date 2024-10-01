«Динамо» фразой «Опять «Спартак»? Опять!» анонсировало матч с красно-белыми в Кубке России
«Динамо» словами «Опять «Спартак»? Опять!» анонсировало матч с красно-белыми.
2 октября «Динамо» примет «Спартак» в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Это будет 4-й матч бело-голубых с красно-белыми за три месяца с учетом летней товарищеской встречи – были две ничьих (1:1, 2:2) и победа «Спартака» со счетом 3:0.
В ролике, в котором упоминаются прошедшие матчи, есть фраза «Опять «Спартак»? Опять!»
«Все на стадион, динамовцы! Завтра нам нужен каждый 👊», – сказано в сообщении клуба.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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