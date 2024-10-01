«Динамо» фразой «Опять «Спартак»? Опять!» анонсировало матч с красно-белыми в Кубке России

«Динамо» словами «Опять «Спартак»? Опять!» анонсировало матч с красно-белыми.

2 октября «Динамо » примет «Спартак » в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Это будет 4-й матч бело-голубых с красно-белыми за три месяца с учетом летней товарищеской встречи – были две ничьих (1:1, 2:2) и победа «Спартака» со счетом 3:0.

В ролике, в котором упоминаются прошедшие матчи, есть фраза «Опять «Спартак»? Опять!»

«Все на стадион, динамовцы! Завтра нам нужен каждый 👊», – сказано в сообщении клуба.