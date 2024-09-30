  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

На матч «Динамо» – «Спартак» в Кубке России продано около 20 тысяч билетов

«Динамо» реализовало около 20 тысяч билетов на кубковый матч со «Спартаком».

Команды сыграют в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России в среду, 2 октября.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
ВТБ Арена
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
болельщики
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брат Мбаппе получил травму бедра перед матчем с «Реалом» в ЛЧ. Этан пропустит 2-3 месяца
1 минуту назад
Мостовой о «Слове пацана»: «Посмотрел минут 10-15. Мы это все прожили. Зачем сейчас показывать все это? То, что люди убивают друг друга? Ничего хорошего это не даст молодежи»
74 минуты назад
Галактионов о ставке «Локо» на россиян: «Готовим игроков для сборной – для нас это важно, учитывая ситуацию, в которой находится страна. Иностранец должен быть сильнее местного»
612 минут назад
«Это самая сильная «Бавария», которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле». Маттеус о команде Компани
1014 минут назад
Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Пальинья – 3-й, Камавинга – 5-й, Чалханоглу – 8-й
1723 минуты назад
Фрэнк Лэмпард: «Месси – величайший в истории в плане таланта, Роналду сделал себя. Уважаю их в равной степени, несправедливо ставить одного выше другого»
2225 минут назад
Аршавин о Соболеве в «Зените»: «Я бы раньше взял Тюкавина. Не всегда решения кажутся очевидными, а когда находишься внутри и знаешь нюансы, другого варианта как будто бы и нет»
841 минуту назад
Тест про ретро-эмблемы ЛЧ: вспомните, у какого клуба какой логотип?
143 минуты назадСпецпроект
Энрике об исключении Дембеле из заявки на матч с «Арсеналом»: «Если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов... Между нами нет разногласий, это ложь»
1045 минут назад
Аршавин об отказе «Спартака» от Глушенкова: «Я видел мало талантливых футболистов с нормальным характером. Жирков – исключение. Анюков кажется таким же, но он нихрена не такой»
1952 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Круговой о сравнениях Пьянича с Маркизио: «У него все будет хорошо, он был заряжен в раздевалке, поддерживал нас. Поможем, но такому мастеру помощь не нужна»
6 минут назад
Гурцкая об Осинькине в «Крыльях»: «Там есть люди, которые хотят зайти в футбол, они раскачивают лодку. У него очень большая зарплата, сейчас задача – спровоцировать уйти без компенсации»
422 минуты назад
Неймар вернулся к тренировкам с «Аль-Хилалем». Бразилец вряд ли сыграет до января, он год не выходил на поле
640 минут назад
Дешам об уходе Гризманна из сборной: «Говорили, что Антуан был моим любимчиком. У нас очень прочные отношения, которые останутся неизменными»
6сегодня, 16:31
Первая лига. «Ротор» против «Алании»
29сегодня, 16:30Live
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Райян», во вторник «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Дарул Такзим»
4сегодня, 16:00Live
«Чушь!» Ткаченко о возвращении в «Крылья Советов»
7сегодня, 15:16
Черников назвал матч с «Зенитом» лучшим в сезоне: «Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Настраиваемся на каждую игру»
7сегодня, 15:12
LEON Вторая лига Б. «Знамя Труда» принимает «Леон Сатурн»
1сегодня, 15:05Live
Экс-тренер «Краснодара» Фоменко о Галицком: «Горит футболом, сильно переживает за команду. Спорить с ним невозможно, если он пришел со своей точкой зрения – без шансов»
11сегодня, 14:59