На матч «Динамо» – «Спартак» в Кубке России продано около 20 тысяч билетов
«Динамо» реализовало около 20 тысяч билетов на кубковый матч со «Спартаком».
Команды сыграют в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России в среду, 2 октября.
Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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