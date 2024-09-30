На матч «Динамо» – «Спартак» в Кубке России продано около 20 тысяч билетов

«Динамо» реализовало около 20 тысяч билетов на кубковый матч со «Спартаком».

Команды сыграют в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России в среду, 2 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене » и начнется в 19:00 по московскому времени.