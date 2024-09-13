Гвардиола о 4 матчах «Сити» за 10 дней: «Говорят, что игрокам и тренерам с деньгами не следует жаловаться, но речь о здоровье. Надеюсь, сможем набрать два состава и избежим травм»

Пеп Гвардиола недоволен тем, что «Ман Сити» придется сыграть 4 матча за 10 дней.

22 сентября «горожане» встретятся с «Арсеналом» в АПЛ, 24-го – с «Уотфордом» в Кубке лиги. 28 сентября «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом » в АПЛ , 1 октября – со «Слованом » в Лиге чемпионов.

«Такое» будет происходить все чаще. Невозможно исправить все расписания и календари. Люди говорят, что игрокам и тренерам с деньгами не следует жаловаться, но это не так. Речь идет о здоровье.

Доктора подчеркивают, что организму на восстановление нужно 4-5 дней. Мы в любом случае будем делать свою работу, с этой зарплатой или меньшей, потому что мы любим это дело. Но мы играем с «Арсеналом » в воскресенье, и это непростой матч, а через два дня нам придется играть с «Уотфордом».

Я не специалист по календарям, расписанию матчей и соревнованиям. Мы ничего не изменим – встречи [с футбольными властями] бесполезны. Если они решили, что сделают это, они это сделают.

Надеюсь, мы сможем набрать два состава, будем в форме и избежим травм. Но все знают, что график в этом сезоне будет плотным», – заявил тренер «Ман Сити».