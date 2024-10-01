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«Динамо» о смерти Добрынина: «Не стало народного артиста России и нашего прославленного болельщика. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким»

«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Вячеслава Добрынина.

Певец и композитор умер 1 октября в возрасте 78 лет. Причиной смерти предположительно стали последствия перенесенного инсульта.

«Сегодня не стало народного артиста России и прославленного болельщика «Динамо» Вячеслава Добрынина.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича», – сказано в сообщении бело-голубых.

Изображение: t.me/fcdynamo/26592

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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