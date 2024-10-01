«Динамо» о смерти Добрынина: «Не стало народного артиста России и нашего прославленного болельщика. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким»
«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Вячеслава Добрынина.
Певец и композитор умер 1 октября в возрасте 78 лет. Причиной смерти предположительно стали последствия перенесенного инсульта.
«Сегодня не стало народного артиста России и прославленного болельщика «Динамо» Вячеслава Добрынина.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича», – сказано в сообщении бело-голубых.
Изображение: t.me/fcdynamo/26592
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости