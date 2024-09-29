Радимов о наступе Тормены на пах Гонду: «Очевидная красная. Дайте нам переговоры ВАР, может, тогда мы поймем, что это профнепригодность»

Владислав Радимов оценил эпизод с Витором Торменой и Лусиано Гонду.

«Краснодар » обыграл «Зенит» (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ .

На 14-й минуте игры защитник «быков» Витор Тормена наступил на область паха форварду Лусиано Гонду , лежащему на газоне. За это арбитр Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку. За ВАР в матче отвечал Артем Чистяков.

«Очевидная красная карточка, это то же самое, что и ошибка Караваева (по влиянию на матч). Я все время спрашиваю, почему ВАР не позвал судью посмотреть, ну иди посмотри тогда.

Открытость судей обязана быть, дайте нам переговоры ВАР по этому моменту. Либо тогда мы точно поймем, когда услышим переговоры, что это профнепригодность – либо тех кто на ВАР, либо судьи, который не видит здесь очевидную красную и не идет смотреть. Кто-то из них профнепригоден», – заявил бывший полузащитник «Зенита ».