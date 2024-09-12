Пирс Морган: «Роналду выиграл ЛЧ и 3 трофея АПЛ с «МЮ». Готов поспорить с тен Хагом на 10 000 фунтов, что он никогда не выиграет ни того, ни другого во главе «Юнайтед»

Пирс Морган предложил Эрику тен Хагу спор на деньги.

«Роналду выиграл 3 трофея Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед ».

Я готов поспорить с тен Хагом на 10 000 фунтов, которые пойдут на благотворительность, что он никогда не выиграет ни того, ни другого во главе «Юнайтед», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Тен Хаг о критике от Роналду: «Он в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. Каждый имеет право на мнение»

Пирс Морган: «Тен Хаг – идиот. Властный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Роналду был бы неизмеримо лучше любого из нападающих «МЮ»