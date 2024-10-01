«Реал» и Карвахаль скоро начнут переговоры о новом контракте. Дани не хочет играть за другой клуб в Европе
«Реал» и Дани Карвахаль начнут переговоры о новом контракте в ближайшее время.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны довольны друг другом, а 32-летний испанец не планирует играть за какую-либо другую европейскую команду по ходу карьеры.
Действующее соглашение Карвахаля с мадридским клубом рассчитано до июня 2025 года. На его счету более 400 матчей за «Реал» с учетом еврокубков.
Защитник четырежды побеждал в Ла Лиге и шесть раз выигрывал Лигу чемпионов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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