«Реал» и Карвахаль скоро начнут переговоры о новом контракте. Дани не хочет играть за другой клуб в Европе

«Реал» и Дани Карвахаль начнут переговоры о новом контракте в ближайшее время.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , стороны довольны друг другом, а 32-летний испанец не планирует играть за какую-либо другую европейскую команду по ходу карьеры.

Действующее соглашение Карвахаля с мадридским клубом рассчитано до июня 2025 года. На его счету более 400 матчей за «Реал» с учетом еврокубков.

Защитник четырежды побеждал в Ла Лиге и шесть раз выигрывал Лигу чемпионов .