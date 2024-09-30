Льюис о Гвардиоле: «Один из лучших тренеров в истории. Пеп внимателен к деталям и одержим победами – не станет молчать, если можно улучшить какие-то мелочи»

Рико Льюис поделился впечатлениями от работы с Пепом Гвардиолой.

«Попасть в эту среду так рано – это то, чего ты не ожидаешь, и я благодарен, что это все-таки случилось, но я хочу это сохранить.

Ты мечтаешь об этом, будучи ребенком и поступая в академию. Все, о чем ты можешь думать, – это то, как пробиться наверх и попасть в первую команду. Я очень рад, что мне это удалось. Я не могу быть счастливее.

Конечно, это потрясающе [когда Пеп тебе доверяет]. На мой взгляд, он один из лучших тренеров в истории. То, что он доверяет мне и взял меня в команду, не сравнить ни с чем. Я очень благодарен ему за предоставленную возможность, ведь иначе у меня не было бы шанса проявить свои способности.

Он внимателен к деталям и одержим победами, я тоже люблю побеждать. Мне нравится совершенствоваться во всех отношениях. Если Пеп видит какие-то мелочи, которые можно улучшить, он не станет молчать, а скажет об этом, и тогда вы станете лучше», – сказал защитник «Манчестер Сити ».