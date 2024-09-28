Миранчук о переходе в МЛС: «Хотелось в ЛЧ, но в аренду не хотелось, а в «Аталанте» было бы гораздо меньше шансов играть. Все взвесил и подумал: почему нет?»

Алексей Миранчук рассказал, как принял решение перейти в «Атланта Юнайдет».

«Приехал на предсезонку в Италию, с «Аталантой», поступило сразу же предложение отсюда. Я сначала отнесся, так скажем, немного отдаленно, просто не погрузился в это. Потом пришло официальное предложение в «Аталанту».

Мы сели, поговорили с руководителями, они мне попытались объяснить, что это хорошее предложение, оно их устраивает. Они сказали, что будут покупать новых игроков, задействовать новые лица и все такое.

Я понимал: Лига чемпионов. Мне очень этого хотелось. Но я подумал, что в аренду я никуда точно не хотел. Если оставаться – было бы гораздо меньше шансов играть.

Потом я все взвесил и подумал: почему нет? Я никогда здесь не был. Всего лишь 29 скоро будет. Поиграл четыре года в Италии, подумал, почему нет, почему не попробовать себя, посмотреть новый чемпионат, узнать новых людей, новую культуру. И я просто был уверен в этом решении», – сказал полузащитник.