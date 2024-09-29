Петржела о сборной России: «Миранчук и Головин уже не сыграют на крупном турнире. Пройдет много времени, прежде чем команда будет участвовать в официальных матчах»
Властимил Петржела считает, что Россия еще долго не сыграет на топ-турнирах.
– Отстранение сборной России продлится еще минимум несколько лет. Может, первыми вернут юниорские сборные из России, а уже потом и основную команду. Но пройдет много времени, прежде чем сборная России будет участвовать в официальных матчах.
– Какова судьба лидеров – Миранчука и Головина?
– Они уже не сыграют за сборную России на крупном турнире, – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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