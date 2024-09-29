Петржела о сборной России: «Миранчук и Головин уже не сыграют на крупном турнире. Пройдет много времени, прежде чем команда будет участвовать в официальных матчах»

Властимил Петржела считает, что Россия еще долго не сыграет на топ-турнирах.

– Отстранение сборной России продлится еще минимум несколько лет. Может, первыми вернут юниорские сборные из России, а уже потом и основную команду. Но пройдет много времени, прежде чем сборная России будет участвовать в официальных матчах.

– Какова судьба лидеров – Миранчука и Головина?

– Они уже не сыграют за сборную России на крупном турнире, – сказал бывший главный тренер «Зенита».