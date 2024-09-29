Фаны «Атлетико» изощряются, чтобы оскорблять Винисиуса. Ла Лига блокирует все их идеи

Приходить в масках, заряжать «Обезьяна» якобы из другой кричалки.

Пожар разгорелся еще до начала мадридского дерби: похоже, болельщики «Атлетико» заранее призывают оскорблять Винисиуса.

Перепробовали много способов, чтобы обойти правила и не попасться. Уже подключилась Ла Лига.

Ультрас «Атлетико» звали приходить в масках. Чтобы не установили личности

За три дня до матча несколько фанатов «Атлетико» выложили пост с призывом приходить в масках на матч с «Реалом», началась кампания с хэштегом #MetropolitanoConMascarilla – тот самый призыв.

Ультрас утверждают, что так фанаты скроют личности и смогут спокойно исполнять расистские кричали в адрес Винисиуса. Якобы Ла Лига не сможет найти провокаторов.

Призыв разошелся на миллионы просмотров. В одном из популярных постов приложено фото: двое в форме «Атлетико» сидят за столом. А рядом с ними – снимки обезьян, там видны атрибуты «Реала».

Вскоре их личности как раз установили – это популярные блогеры с контентом об «Атлетико». Аккаунт UnoCerismo уже заблокирован.

Потому что вмешалась Ла Лига, это отдельно прокомментировали: «Лига всячески осуждает зачинщиков данной кампании ненависти. Мы настаиваем на их немедленном аресте. Такие призывы направлены на разжигание ненависти и пропаганду расизма. Это запрещено законами Испании. Они поощряют, пропагандируют и разжигают ненависть к человеку, в данном случае к Винисиусу».

Лига придерживается версии с Винисиусом. Но не все так очевидно: пишут, что кампания могла быть направлена не против звезды «Реала», а против испанских медиа. Фанатам «Атлетико» не нравятся их постоянные вбросы перед дерби.

Реагировал даже Карло Анчелотти – но заявил, что в команде ни о чем таком не думают, что доверяют правоохранительным органам.

«Обезьяна, обезьяна». Фанаты хотели превратить кричалку про легенду в оскорбление Винисиуса

Marca пишет, что перед матчем Ла Лига активнее мониторила соцсети фанатов «Атлетико» и сорвала еще одну возможную провокацию, которую предложил аккаунт Guille на несколько тысяч подписчиков.

Человек призывал провести стоячие овации в честь экс-вратаря «Атлетико» Хермана Бургоса на 13-й минуте, а попутно исполнять посвященную ему кричалку: «Обезьяна, обезьяна Бургос». Однако есть нюанс – протяжно скандировать надо только слово «обезьяна».

Снова провокация в сторону Винисиуса. Там его ненавидят, перед игрой с «Интером» в прошлом сезоне ЛЧ активно кричали: «Оле-оле-оле, Винисиус – шимпанзе!»

И тут оперативно включилась Ла Лига: отправила письмо автору с корпоративной почты: призвали удалить пост, а в противном случае пригрозили жалобой на поощрение дискриминации. Вскоре фанат скрыл аккаунт.

Лига подчеркивает, что «ни при каких обстоятельствах не потерпит такого поведения». Уже заявлено, что такие посты представляют «прямую угрозу благополучию всех болельщиков».

«У нас нет ни расистов, ни антирасистов». «Атлетико» защищается

Перед матчем так жарко, что к медиа вышел президент «Атлетико» Энрике Сересо – и призвал фанов остановиться:

«Попрошу фанатов успокоиться и вести себя как обычно, поддержать нас. Я не верю, что в «Атлетико» процветает расизм. Среди фанатов есть те, кто решает такие вопросы. Мы всегда выступаем за спокойствие. Люди ходят на «Атлетико» с детьми и родителями. Это не место для вашей войны. У нас нет ни расистов, ни антирасистов».

Однако «Атлетико» тоже попадался на неприятной истории: как пишет Relevo, отменено выступление мексиканской певицы и актрисы Данны Паолы. Перед матчем она призналась, что болеет за «Реал».

Диего Симеоне дистанцировался от всего этого шума: «Это не имеет значения для тренера. Я готовлюсь к игре, смотрю на игроков. Я не обращаю внимания на все, что говорят. Тренеры должны заниматься подготовкой к игре, а не спорами».

«Реал» не пустил Мбаппе на дерби. Боятся провокаций

Финальный штрих: «Реал» отговорил Килиана Мбаппе от посещения «Метрополитано», очень боятся возможных провокаций.

Килиан травмирован. Marca пишет, что Мбаппе мечтал сыграть в дерби «любой ценой», но травма не оставила шансов.

На стадион ехать ему запретили: решили обезопасить. Придется посмотреть важнейший матч дома.

Фото: Oscar J. Barroso, Dennis Agyeman/Keystone Press Agency, Mutsu KawamoriAFLO/Global Look Press ; Gettyimages /Stuart Franklin