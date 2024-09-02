Хвича согласился продлить контракт с «Наполи» без отступных. Вингер будет зарабатывать до 5 млн евро в год с учетом бонусов (Il Mattino)

Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи».

Грузинский вингер принял предложение неаполитанского клуба заключить соглашение до 2029 года с опцией продления до 2030-го, сообщает Sportmediaset со ссылкой на Il Mattino.

По условиям нового контракта игрок сможет зарабатывать до 5 миллионов евро в год с учетом бонусов. Отступные не будут указаны в контракте.

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 3 матча, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.