Хвича согласился продлить контракт с «Наполи» без отступных. Вингер будет зарабатывать до 5 млн евро в год с учетом бонусов (Il Mattino)
Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи».
Грузинский вингер принял предложение неаполитанского клуба заключить соглашение до 2029 года с опцией продления до 2030-го, сообщает Sportmediaset со ссылкой на Il Mattino.
По условиям нового контракта игрок сможет зарабатывать до 5 миллионов евро в год с учетом бонусов. Отступные не будут указаны в контракте.
В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 3 матча, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.