Хвича согласился продлить контракт с «Наполи» без отступных. Вингер будет зарабатывать до 5 млн евро в год с учетом бонусов (Il Mattino)

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи».

Грузинский вингер принял предложение неаполитанского клуба заключить соглашение до 2029 года с опцией продления до 2030-го, сообщает Sportmediaset со ссылкой на Il Mattino.

По условиям нового контракта игрок сможет зарабатывать до 5 миллионов евро в год с учетом бонусов. Отступные не будут указаны в контракте. 

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 3 матча, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С таким владельцем, как в Наполи, без отступных только и продлевать…
+10
0
+10
Ответ Juninho P.
удивительно, как игроки Наполи раз за разом себя "хоронят" на этой земле, продлевая контракт с Де Лаурентисом. Хотя Хвича если проведет сезон второй также , могут продать за мультов 150 и он уйдет в условный Ливерпуль😁😎
Ливерпуль вингера скорее за 15 млн евро купит, чем за 150. За 150 млн евро это либо Боули, либо тен Хаг.
+9
0
+9
Остался в лапах мафии, получается
+8
0
+8
удивительно, как игроки Наполи раз за разом себя "хоронят" на этой земле, продлевая контракт с Де Лаурентисом. Хотя Хвича если проведет сезон второй также , могут продать за мультов 150 и он уйдет в условный Ливерпуль😁😎
+5
-2
+3
Идеальный игрок как мне кажется для ПСЖ.
+2
0
+2
зачем продлевал? попробовал бы в Испанию. В том же Атлетико было бы крайне интересно посмотреть, а вот АПЛ была бы авантюра. может не выдержить борьбу
+1
0
+1
Для Наполи хорошие новости. Хвича - мега топ
+1
0
+1
Это обернется для Хвичи крахом карьеры,заработал Мамука,а ему плевать на всех—— а бонусы Лау так прописывает—- ни цента не получишь——- это >финиш (((
+1
0
+1
так и не поиграет в топ клубе
+1
-1
0
После игры с "Пармой" неподалеку от стадиона двое мужчин на мотоцикле остановили автомобиль, разбили стекло и, направив на Хвичу пистолет, заставили подписать новый контракт.
+2
-2
0
то есть глядя прямо сейчас на ситуацию с Осимхеном, Хвича решает продлиться
0
0
0
Ответ Roy Keane
зачем продлевал? попробовал бы в Испанию. В том же Атлетико было бы крайне интересно посмотреть, а вот АПЛ была бы авантюра. может не выдержить борьбу
Да ну, матрасы каждый гол еле выдавливают из себя. Диего Симеоне при всем уважении пересидел в Мадриде. В Неаполе с Конте сейчас создается новый интересный проект, как раз на это интересно будет посмотреть.
+1
-1
0
Ответ Andrey Kuritcyn
После игры с "Пармой" неподалеку от стадиона двое мужчин на мотоцикле остановили автомобиль, разбили стекло и, направив на Хвичу пистолет, заставили подписать новый контракт.
И украли Ролексы.
0
0
0
Ответ Andrey Kuritcyn
После игры с "Пармой" неподалеку от стадиона двое мужчин на мотоцикле остановили автомобиль, разбили стекло и, направив на Хвичу пистолет, заставили подписать новый контракт.
Это были Мамука и отец хвичи ——они на пару зарабатывают
0
0
0
Ответ Juninho P.
удивительно, как игроки Наполи раз за разом себя "хоронят" на этой земле, продлевая контракт с Де Лаурентисом. Хотя Хвича если проведет сезон второй также , могут продать за мультов 150 и он уйдет в условный Ливерпуль😁😎
Там мафия приходит, мешок на голову и ручку в руки
0
0
0
Ответ Juninho P.
удивительно, как игроки Наполи раз за разом себя "хоронят" на этой земле, продлевая контракт с Де Лаурентисом. Хотя Хвича если проведет сезон второй также , могут продать за мультов 150 и он уйдет в условный Ливерпуль😁😎
Какой такой 2 сезон???
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий