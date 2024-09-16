Конте о 4:0 с «Кальяри»: «Поле было сухим, ветер – сильным, приходилось учитывать траекторию мяча. Лукаку – нетипичный форвард, он высокий и мощный, но также хорош на рывках»

Антонио Конте подвел итоги после победы «Наполи» над «Кальяри» (4:0).

Ромелу Лукаку забил и сделал две голевые передачи в этом матче.

«Кальяри – очень сложное место, поле было очень сухим, ветер был сильным, и приходилось учитывать траекторию мяча.

Мы начали хорошо, но остановки из-за файеров и выброшенных предметов замедлили наш темп, затем во втором тайме мы показали, что могли бы сделать лучше. Нам нужно продолжать совершенствоваться в борьбе по всему полю, оставаться сосредоточенными и сконцентрированными, потому что это то, что требуется в Серии А.

Я всегда говорил, что хочу видеть Ромелу в «Интере», я также просил его в «Челси», прежде чем он перешел в «Манчестер Юнайтед», потому что он – нетипичный нападающий. Он очень высокий и физически сильный, но также очень хорош на рывках. Его физическое состояние еще далеко от оптимального, но он становится для нас фундаментальным игроком. Он старается, и я никогда в этом не сомневался.

Надеюсь, что Квара поймет, что мы ожидаем от него больше голов, а не только передач. И хотя ему было сложно в такой игре, я увидел, что он старался, как и Маттео Политано. Это команда, которая, на мой взгляд, на протяжении многих лет не любила пачкать руки. После того, что произошло в прошлом сезоне, изменения были больше связаны с менталитетом, чем с организацией и тактикой. Сегодня мы лучше прессинговали, и это привело к одному из голов, так что мы улучшаемся, но нелегко построить такой менталитет.

После первого матча я указал на определенные вещи и знал, что у нас хорошие ребята, они все поняли и работают над своей решимостью, стойкостью и яростью, которые мы увидели сегодня, когда они боролись и страдали, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Улучшения, безусловно, есть», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью Sky Sport Italia.